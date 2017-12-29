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Общество
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Из России отзывают 26 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
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    Из России отзывают 26 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

    8:42  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:42  29 Декабря 2017
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    Из России отзывают 26 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

    Москва, 29 декабря. Из России отзывают 16 тысяч автомобилей Volkswagen Polo Sedan и около 10 тысяч Skoda Rapid в связи с возможными проблемами при буксировке машин.

    Как уточняет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыв коснется автомобилей, проданных в 2017 году, пишет ТАСС.

    В Росстандарте сообщили, что у данных моделей Volkswagen и Skoda может быть ненадлежащим образом сварена буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента. При ее использовании проушина может оборваться. Буксирные проушины будут заменены на новые бесплатно.

    Напомним, ранее URA.RU представило рейтинг автомобилей, которые сильно разочаровали своих владельцев.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #volkswagen #skoda rapid #авторынок
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