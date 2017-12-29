Россияне попросили Порошенко «стать честным» перед тем, как покупать у РФ газ

Москва, 29 декабря. Россияне в социальных сетях попросили президента Украины Петра Порошенко «стать честным» в ответ на заявления о готовности Украины закупать у России «честный» газ.

Ранее Порошенко рассказал, при каких условиях Украина может возобновить закупки газа у России. По его словам, Киев будет снова покупать газ из России, если он будет дешевым. Порошенко также подчеркнул, что Украина будет пользоваться российским газом, если «он будет честный и некоррупционный». При этом он подчеркнул, что дешевый газ помог бы снизить тарифы на газ в стране.

Сначала пусть сам станет честным, а потом говорит. — Алла агния Рябова (@BItOTYYcgut3CnJ) December 28, 2017

«Сначала пусть сам станет честным, а потом говорит», — написал один из пользователей. «Он что, одолжение нам делает?», — добавил другой.

Он что, одолжение нам делает? — Патриот Кракожии (@AlmonerTw) December 28, 2017

А что, реверсный газ кончился? — Svetlana Chulovskaja (@svetafor67) December 28, 2017

пусть на себя посмотрит Порошенко.честный,не коррупционер. Молчал бы в тряпочку — леха (@lehaRF86) December 29, 2017

«Пусть на себя посмотрит Порошенко. Честный, не коррупционер. Молчал бы в тряпочку», — заметила третий юзер.

Не пойму укро логику. Это как? Бесплатный? Все Севнрный поток скоро вобьет последний гвоздь в крышку гроба украинской экономики! — Инокентий Шниперсон (@varuh3981) December 28, 2017

Напомним, Киев прекратил закупать российский газ с осени 2015 года.