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Общество
Спикер заксобрания Севастополя рассказала, какие законы депутаты приняли в 2017 году
#Соцсети
Россияне попросили Порошенко «стать честным» перед тем, как покупать у РФ газ
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    Россияне попросили Порошенко «стать честным» перед тем, как покупать у РФ газ

    8:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:46  29 Декабря 2017
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    Россияне попросили Порошенко «стать честным» перед тем, как покупать у РФ газ

    Москва, 29 декабря. Россияне в социальных сетях попросили президента Украины Петра Порошенко «стать честным» в ответ на заявления о готовности Украины закупать у России «честный» газ.

    Ранее Порошенко рассказал, при каких условиях Украина может возобновить закупки газа у России. По его словам, Киев будет снова покупать газ из России, если он будет дешевым. Порошенко также подчеркнул, что Украина будет пользоваться российским газом, если «он будет честный и некоррупционный». При этом он подчеркнул, что дешевый газ помог бы снизить тарифы на газ в стране.

    «Сначала пусть сам станет честным, а потом говорит», — написал один из пользователей. «Он что, одолжение нам делает?», — добавил другой.

     

    «Пусть на себя посмотрит Порошенко. Честный, не коррупционер. Молчал бы в тряпочку», — заметила третий юзер.

    Напомним, Киев прекратил закупать российский газ с осени 2015 года. 

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #порошенко #газ
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