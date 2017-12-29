В ЛНР не зафиксировали нарушений режима перемирия со стороны ВСУ за минувшие сутки
Луганск, 29 декабря. На территории самопровозглашенной Луганской народной республики за прошедшие сутки не зафиксировано нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Напомним, как ранее сообщало RT, 20 декабря в Минске контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.
Включить уведомления в Вк