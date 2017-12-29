Эксперты рассказали, куда отправятся россияне на Новый год

Москва, 29 декабря. В новогодние праздники наиболее популярными среди российских путешественников являются туры по стране, при этом 43% граждан РФ собираются остаться в выходные дома.

Согласно статистике, 37% россиян хотят встретить Новый год за границей, 16% - в поездках по России, 8% - в гостях. Такие результаты показал опрос, в котором приняли участие около пяти тысяч путешественников, сообщают «Известия».

Однако, как рассказал изданию специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Тимур Юсупов, несмотря на то, что чаще всего россияне ищут новогодние туры в Таиланд, большинство останавливается на поездках по стране. По словам эксперта, это связано с тем, что запросы граждан не всегда соответствуют их реальным возможностям.

«Поездка на праздники по России обходится в среднем в 15 тысяч рублей на человека, в тот же Таиланд — в 69 тысяч рублей», — отметил Юсупов.

В то же время говорить об отказе россиян от поездок за границу на новогодние праздники неправильно, считает PR-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова. Она отметила, что новогодние туры в этом году начали бронировать еще летом, а самым популярным направлением стала Анталья.

Аханова также отметила, что высоким спросом пользуются такие пляжные локации, как Таиланд, Доминикана, ОАЭ, Мальдивские острова и Куба, а россияне, предпочитающие горнолыжный спорт, отправляются в Австрию, Италию и Андорру.

При этом средняя стоимость тура составляет 40-45 тысяч рублей, на отдыхе граждане РФ планируют провести от семи до десяти дней.

Самыми популярными направлениями внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Новогодние праздники в этих городах обходятся примерно в 20 тысяч рублей.