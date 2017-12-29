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Трамп с иронией высказался о глобальном потеплении во время холодов в США
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    Трамп с иронией высказался о глобальном потеплении во время холодов в США

    8:22  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:22  29 Декабря 2017
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    Трамп с иронией высказался о глобальном потеплении во время холодов в США

    Вашингтон, 29 декабря. Дональд Трамп с иронией высказался о глобальном потеплении  во время холодов в Соединенных Штатах.

    «На востоке новогодняя ночь может стать самой холодной в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного старого доброго глобального потепления, для защиты от которого именно наше государство, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов», — написал президент США в Twitter.

    Как напоминают «Известия», Дональд Трамп минувшим летом заявил о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из Парижского соглашения по климату, назвав его наносящим ущерб американским экономическим интересам.

    Трамп с иронией высказался о глобальном потеплении во время холодов в США

    Что касается морозов в США, то мэр Нью-Йорка посоветовал жителям мегаполиса без лишней необходимости не выходить на улицу в связи холодной для восточного побережья Соединенных Штатов погодой.

    Автор: Константин Терехов
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    #дональд трамп #сша #нью-йорк
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