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Торгпред РФ в США рассказал о прагматичном подходе в работе с Вашингтоном
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    Торгпред РФ в США рассказал о прагматичном подходе в работе с Вашингтоном

    8:22  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:23  29 Декабря 2017
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    Торгпред РФ в США рассказал о прагматичном подходе в работе с Вашингтоном

    Вашингтон, 29 декабря. Россия в вопросе торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки выбрала простую прагматическую формулу – работать с теми, кто заинтересован во взаимовыгодных отношениях. Об этом рассказал торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

    По его словам, 2017 год был сложным для российско-американских торгово-экономических отношений. Как подчеркнул Стадник, положительные примеры взаимодействия чередовались с недружественными действиями администрации США. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что это, прежде всего, «разговор Вашингтона на языке санкций», захват дипломатических объектов РФ в США.

    В связи с этим, по словам Стадника, Москва выбрала прагматичную формулу взаимодействия и РФ будет работать с теми, кто понимает необходимость учета интересов каждой из сторон.

    Торгпред РФ в США рассказал о прагматичном подходе в работе с Вашингтоном

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #сша
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