Торгпред РФ в США рассказал о прагматичном подходе в работе с Вашингтоном

Вашингтон, 29 декабря. Россия в вопросе торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки выбрала простую прагматическую формулу – работать с теми, кто заинтересован во взаимовыгодных отношениях. Об этом рассказал торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

По его словам, 2017 год был сложным для российско-американских торгово-экономических отношений. Как подчеркнул Стадник, положительные примеры взаимодействия чередовались с недружественными действиями администрации США. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что это, прежде всего, «разговор Вашингтона на языке санкций», захват дипломатических объектов РФ в США.

В связи с этим, по словам Стадника, Москва выбрала прагматичную формулу взаимодействия и РФ будет работать с теми, кто понимает необходимость учета интересов каждой из сторон.