Глава Закарпатья заявил, что Подмосковье на 70% построено украинцами

Киев, 29 декабря. Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль заявил, что половина населения региона работает в России, которая их «с удовольствием принимает».

«Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», — заявил глава региона.

Также Москаль прокомментировал настроения населения области, заявив, что большинство жителей поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО, однако никаких сепаратистских настроений среди жителей области нет.