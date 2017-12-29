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Украина
Глава Закарпатья заявил, что Подмосковье на 70% построено украинцами
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    Глава Закарпатья заявил, что Подмосковье на 70% построено украинцами

    8:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:15  29 Декабря 2017
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    Глава Закарпатья заявил, что Подмосковье на 70% построено украинцами

    Киев, 29 декабря. Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль заявил, что половина населения региона работает в России, которая их «с удовольствием принимает».

    «Половина области работает в России, но пророссийских настроений нет. Нашим работникам никто никогда не запретит ездить в Россию на заработки. А Россия с удовольствием их принимает, ведь у них золотые руки. Подмосковье на 70% построено руками украинцев», — заявил глава региона.

    Также Москаль прокомментировал настроения населения области, заявив, что большинство жителей поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО, однако никаких сепаратистских настроений среди жителей области нет.

    «Мы однозначно ощущаем себя частью общего европейского пространства. Границы нам только мешают», — сказал глава Закарпатья.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #мигранты #украина #гастарбайтеры #закарпатье
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