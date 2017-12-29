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Власти Сирии ведут переговоры о выводе боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Идлиб
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    Власти Сирии ведут переговоры о выводе боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Идлиб

    8:07  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:07  29 Декабря 2017
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    Власти Сирии ведут переговоры о выводе боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Идлиб

    Дамаск, 29 декабря. Сирийские власти ведут переговоры с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 о вывозе боевиков на север страны.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в правительстве, руководство страны планирует организованно вывезти боевиков на север Сирийской Арабской Республики. Это делается для того, чтобы полностью обезопасить Дамаск. Сирийские военные сейчас ведут переговоры с главарями боевиков в Западной Гуте. Они хотят убедить их вывести людей в Идлиб.

    Отмечается, что боевики смогут покинуть Дамаск вместе с семьями. По мнению руководства САР, договоренности о выводе в Идлиб позволят гасить разрозненные очаги напряженности в стране и возвращать людей к мирной жизни.

    Как сообщили в Минобороны Сирии, экстремистов в любом случае будут преследовать, где бы они ни находились. 

    Власти Сирии ведут переговоры о выводе боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #боевики
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