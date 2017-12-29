Власти Сирии ведут переговоры о выводе боевиков «Джебхат ан-Нусры» в Идлиб

Дамаск, 29 декабря. Сирийские власти ведут переговоры с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 о вывозе боевиков на север страны.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источники в правительстве, руководство страны планирует организованно вывезти боевиков на север Сирийской Арабской Республики. Это делается для того, чтобы полностью обезопасить Дамаск. Сирийские военные сейчас ведут переговоры с главарями боевиков в Западной Гуте. Они хотят убедить их вывести людей в Идлиб.

Отмечается, что боевики смогут покинуть Дамаск вместе с семьями. По мнению руководства САР, договоренности о выводе в Идлиб позволят гасить разрозненные очаги напряженности в стране и возвращать людей к мирной жизни.

Как сообщили в Минобороны Сирии, экстремистов в любом случае будут преследовать, где бы они ни находились.

1 Организация запрещена на территории РФ.