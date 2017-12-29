Продолжительность жизни в России в 2017 году выросла до рекордного уровня

Москва, 29 декабря. В России в уходящем году средняя продолжительность жизни выросла до рекордного уровня – 72,6 лет.

Об этом сообщают «Известия», назвав рекорд одним из главных достижений в сфере здравоохранения в 2017-м. При этом, как считает эксперты, новые достижения впереди — в следующем году курс на долголетие населения должен продолжиться.

По мнению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, такие благоприятные изменения во многом стали возможны благодаря реализации поручения Владимира Путина по строительству сети перинатальных центров.

Кроме того, рекорд по средней продолжительности жизни был побит благодаря программам формирования здорового образа жизни, внедрения технологичной поликлиники и повышения квалификации врачей.

Добавим, что в уходящем году также достиг исторический минимум показателя младенческой смертности — с начала 2017-го он снизился на 12% и составил 5,3 на тысячу родившихся.