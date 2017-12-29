Госдеп США призвал Россию к «конструктивному взаимодействию» по Договору об открытом небе

Вашингтон, 29 декабря. Госдепартамент США призвал Россию к «конструктивному взаимодействию» для разрешения ситуации вокруг Договора об открытом небе. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА Новости.

Представитель Госдепа заявил, что внешнеполитическое ведомство США призывает Россию «конструктивно взаимодействовать» в разрешении «обеспокоенностей» американской стороны. Он также подчеркнул, что ответные меры Вашингтона «обратимы», но России необходимо вернуться к соблюдению взятых на себя обязательств по договору.

Ранее сообщалось, что Москва собирается ограничить доступ самолетам-наблюдателям США на некоторые аэродромы страны в качестве ответной меры на закрытие для российской миссии воздушного пространства над Гавайскими островами и Аляской.