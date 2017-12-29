Два человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Кемерово, 29 декабря. В четверг вечером в поселке Пионер Кемеровской области загорелся частный жилой дом. Во время пожара погибли два человека.

В тушении пожара были задействованы 21 сотрудник МЧС. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем. Огонь уничтожил крышу постройки, сгорели стены дома, а также веранда, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МЧС Кузбасса.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. После того, как огонь был потушен, в доме были обнаружены тела хозяйки и неизвестного мужчины. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.