Жители 51 страны уважают Путина больше, чем Трампа

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин значительно обогнал американского лидера Дональда Трампа по уровню мировой популярности. Об этом говорят итоги опроса, проведенного Gallup International Association.

Как пишут западные издания, ссылаясь на слова вице-президента организации Джонни Хилда, в исследовании участвовали жители 51 страны. Отмечается, что в поддержку Путина высказались даже жители западноевропейских государств.

По словам Хилда, у Трампа больше противников, чем сторонников. При этом за последние два года растет популярность российского лидера. По данным Хилда, 43% опрошенных относятся к нему позитивно. Это намного больше, чем в случае президента Соединенных Штатов Америки.

Путину отдают предпочтение Центральной и Восточной Европы, в части Южной и Западной Азии. Также в его пользу высказались во Франции, Италии, Германии, Великобритании.

Как ранее писало издание «Утро.ру», Путин и Трамп показали пример сотрудничества.