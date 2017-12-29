Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Форвардом «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас»
Россия
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал закон о повышении МРОТ

    7:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:36  29 Декабря 2017
    135

     

    Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

    Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому  минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до уровня прожиточного минимума.

    «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Таким образом, с Нового года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал уходящего года.

    Однако уже с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда всегда будет соответствовать размеру МРОТ, который будет устанавливаться за II квартал предшествующего года.

    Напомним, что уравнять размеры прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда предложил Владимир Путин. Ранее законопроект одобрили в обеих палатах российского парламента.

    Добавим, что величина прожиточного минимума определяется российский кабмином для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ и других соцвыплат
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #мрот
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        36
        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        7:50   29 Декабря 2017
        135
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1468
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        5031