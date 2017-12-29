Путин подписал закон о повышении МРОТ

Москва, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до уровня прожиточного минимума.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, с Нового года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал уходящего года.

Однако уже с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда всегда будет соответствовать размеру МРОТ, который будет устанавливаться за II квартал предшествующего года.

Напомним, что уравнять размеры прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда предложил Владимир Путин. Ранее законопроект одобрили в обеих палатах российского парламента.

Добавим, что величина прожиточного минимума определяется российский кабмином для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке федеральных социальных программ и других соцвыплат

