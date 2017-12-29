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Украина
Вассерман рассказал, когда у Украины появится новый лидер
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    Вассерман рассказал, когда у Украины появится новый лидер

    7:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 7:50  29 Декабря 2017
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    Вассерман рассказал, когда у Украины появится новый лидер

    Москва, 29 декабря. У Украины появится новый лидер в тот момент, когда этого захотят в США, считает российский телеведущий, публицист и журналист Анатолий Вассерман.

    Об этом он написал в своем блоге. По мнению Вассермана, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко, ранее занимавшая должность премьер-министра Украины, пост главы государства не займут: их не назначит на эту должность Запад, сообщает «РЕН ТВ».

    «В деловой логике Трампа они актив еще токсичнее Порошенко», — подчеркнул публицист.

    Вассерман уверен, что в следующем году митинги сторонников Саакашвили, возглавляющего оппозиционную партию «Движение новых сил», продолжатся, однако к революционным событиям они не приведут.

    Вассерман рассказал, когда у Украины появится новый лидер

    Напомним, осенью и зимой сторонники Саакашвили неоднократно устраивали в Киеве митинги, протесты и шествия, требуя отставки действующей украинской власти. Так, в середине декабря протестующие захватили Октябрьский дворец в Киеве.

    СБУ неоднократно вызывали Саакашвили на допрос, выдвигая политику обвинения в «Покушении на преступление», «Совершении преступления группой лиц», а также «Содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Однако Саакашвили отказался давать показания.

    В конце декабря политик написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, призывая ему оставить пост главы государства. Послание было опубликовано в Facebook.

    Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев допустил большую ошибку, пригласив Саакашвили на пост губернатора Одесской области. Аналитики RT объяснили, почему украинские власти сделали такое заявление.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #саакашвили #тимошенко #вассерман
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