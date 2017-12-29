Вассерман рассказал, когда у Украины появится новый лидер

Москва, 29 декабря. У Украины появится новый лидер в тот момент, когда этого захотят в США, считает российский телеведущий, публицист и журналист Анатолий Вассерман.

Об этом он написал в своем блоге. По мнению Вассермана, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко, ранее занимавшая должность премьер-министра Украины, пост главы государства не займут: их не назначит на эту должность Запад, сообщает «РЕН ТВ».

«В деловой логике Трампа они актив еще токсичнее Порошенко», — подчеркнул публицист.

Вассерман уверен, что в следующем году митинги сторонников Саакашвили, возглавляющего оппозиционную партию «Движение новых сил», продолжатся, однако к революционным событиям они не приведут.

Напомним, осенью и зимой сторонники Саакашвили неоднократно устраивали в Киеве митинги, протесты и шествия, требуя отставки действующей украинской власти. Так, в середине декабря протестующие захватили Октябрьский дворец в Киеве.

СБУ неоднократно вызывали Саакашвили на допрос, выдвигая политику обвинения в «Покушении на преступление», «Совершении преступления группой лиц», а также «Содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Однако Саакашвили отказался давать показания.

В конце декабря политик написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, призывая ему оставить пост главы государства. Послание было опубликовано в Facebook.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Киев допустил большую ошибку, пригласив Саакашвили на пост губернатора Одесской области. Аналитики RT объяснили, почему украинские власти сделали такое заявление.