Грицак назвал Ежова самой крупной рыбой, пойманной за госизмену

Киев, 29 декабря. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает подозреваемого в шпионаже в пользу России Станислава Ежова самой крупной «рыбой», которую поймали со времен распада СССР.

«Ежов довольно большая «рыба». Пожалуй, самая крупная, пойманная за государственную измену, с начала независимости Украины», — сказал руководитель ведомства.

Грицак отметил, что в настоящее время в работе СБУ находится много дел в отношении граждан Украины по госизмене. Он также напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о шпионаже в пользу другого государства, и призвал завербованных явиться с повинной.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, Грицак заявил: «Я убежден, что да».

Напомним, 20 декабря сотрудники СБУ задержали переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. В СБУ утверждают, что Ежов якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины, которую «впоследствии передавал российским спецслужбам».

22 декабря суд Киева арестовал Ежова на два месяца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины «Государственная измена».