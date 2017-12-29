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Украина
Грицак назвал Ежова самой крупной рыбой, пойманной за госизмену
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    Грицак назвал Ежова самой крупной рыбой, пойманной за госизмену

    8:02  29 Декабря 2017  /обновлено: 8:02  29 Декабря 2017
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    Грицак назвал Ежова самой крупной рыбой, пойманной за госизмену

    Киев, 29 декабря. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает подозреваемого в шпионаже в пользу России Станислава Ежова самой крупной «рыбой», которую поймали со времен распада СССР. 

    «Ежов довольно большая «рыба». Пожалуй, самая крупная, пойманная за государственную измену, с начала независимости Украины», — сказал руководитель ведомства.

    Грицак отметил, что в настоящее время в работе СБУ находится много дел в отношении граждан Украины по госизмене. Он также напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о шпионаже в пользу другого государства, и призвал завербованных явиться с повинной.

    Отвечая на вопрос, можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, Грицак заявил: «Я убежден, что да».

    Напомним, 20 декабря сотрудники СБУ задержали переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова. В СБУ утверждают, что Ежов якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины, которую «впоследствии передавал российским спецслужбам».

    22 декабря суд Киева арестовал Ежова на два месяца. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины «Государственная измена».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #сбу #шпионаж
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