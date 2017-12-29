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Россия
Генштаб заявил о полном выполнении плана осеннего призыва в России
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    Генштаб заявил о полном выполнении плана осеннего призыва в России

    7:44  29 Декабря 2017  /обновлено: 7:44  29 Декабря 2017
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    Генштаб заявил о полном выполнении плана осеннего призыва в России

    Москва, 29 декабря. План по осеннему призыву в России был полностью выполнен. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

    По его словам, указ президента России Владимира Путина был выполнен в полном объеме. Как пишет газета «Красная звезда», в 2017 году в ВС РФ и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тысячи человек.

    Около 2,4 тысячи из них жители Крыма. Как подчеркнул Бурдинский, призыв в ряды российской армии в Крыму ведется уже третий год.

    Как ранее писало URA.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от командующих военными округами не призывать в армию граждан со слабым здоровьем и нервно-психическими заболеваниями. Напомним, с 1 октября 2017 года в России стартовал осенний призыв. Служить отправились 134 тысячи человек, это на 18 тысяч меньше, чем в 2016 году. 

    Генштаб заявил о полном выполнении плана осеннего призыва в России

    Автор: Алия Садыкова
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    #армия россии #призыв
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