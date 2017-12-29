Эксперты рассказали, как будут складываться отношения РФ и США в 2018 году

Москва, 29 декабря. России и США необходимо отыскать путь к выходу из кризиса, уверены эксперты.

Как пишет газета «Известия», с 2017 годом у Москвы и Вашингтона были связаны большие надежды, так как президентом США стал Дональд Трамп, обещавший «поладить» с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. По данным СМИ, несмотря на то, что между лидерами двух стран сложилось «рабочее» взаимопонимание», отношения Вашингтона и Москвы оказались еще в большем кризисе, чем при бывшем лидере США Бараке Обаме.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов рассказал, за 2017 год политики в России выделили десять направлений вмешательств США во внутренние дела РФ.

Директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц считает, что Трамп хочет наладить диалог с РФ, но постоянно говорит о том, что плохие двусторонние связи препятствуют продуктивному сотрудничеству.

По его словам, в 2018 году «украинское урегулирование» должно стать основным вопросом, так как после этого большинство санкций против РФ будут сняты. Также, по его словам, США и РФ будут совместно решать вопросы по Сирии, КНДР.