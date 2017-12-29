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«Задушили его»: Жириновский заявил о слабости президентского режима в США
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    «Задушили его»: Жириновский заявил о слабости президентского режима в США

    7:29  29 Декабря 2017  /обновлено: 7:29  29 Декабря 2017
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    Жириновский заявил о слабости президентского режима в США

    Москва, 29 декабря. Председатель либерал-демократов России Владимир Жириновский заявил о слабости президентского режима в США.

    Разговор о делах, происходящих за океаном, зашел в ходе авторской программы Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» в ночь с четверга на пятницу.

    «Впервые США показали, что президент слабее, чем мы предполагали! Да, у них в Америке режим – президентский, но там сделаны такие противовесы главе государства: Конгресс, Сенат, суды, мощная пресса», — заявил Жириновский.

    «Задушили его! Он вынужден соглашаться с ними только ради того, чтобы сохранить свой пост. Он готов отступиться от всей своей программы, от всех ранее заявленных лозунгов, лишь бы не было импичмента. Он готов лизать пятки начальниками, лишь бы его не уволили», — продолжил лидер ЛДПР.

    «Вот он и пошел на уступки, иначе тут же потеряет пост. Поэтому не надо говорить, что кто-то проиграл, сделав ставку на Трампа. За 240 лет никогда не было такой ситуации с президентом США. Ведь в чем угодно обвиняли, но чтобы такая ситуация – нет», — резюмировал Владимир Жириновский.

    Добавим, что ранее председатель либерал-демократов России рассказал Владимиру Соловьеву о том, почему ему все завидуют.
     

    Автор: Константин Терехов
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