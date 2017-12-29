В социальной политике России в 2018 году сделают акцент на демографии

Москва, 29 декабря. В социальной политике России в 2018 году будет сделан акцент на демографии.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Минтруда, программа материнского капитала продлена до конца 2021 года.

Также с 2018 года жители России смогут получать выплаты за рождение первенца. Таким образом, по данным ведомства, 2018 год откроет Десятилетие детства.

Как рассказали эксперты, принять такие меры вынуждает снижение рождаемости, непростая демографическая ситуация. По мнению специалистов, она сложилась из-за «неблагоприятной половозрастной структуры» населения, сформировавшейся в 90-е годы, когда был спад рождаемости. Из-за этого сейчас снизилось число потенциальных матерей.