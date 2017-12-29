В РФС назвали Кубок Конфедерации блестяще проведенной тренировкой перед ЧМ

Москва, 29 декабря. Прошедший в России Кубок конфедерации стал блестяще проведенной тренировкой перед чемпионатом мира. Такое мнение высказал футболист, тренер, олимпийский чемпион, вице-президент РФС Никита Симонян в беседе с корреспондентом газеты «Известия».

Симонян подчеркнул, что Кубок конфедерации стал важнейшим футбольным событием в России, которое показало высокий уровень организации подобных мероприятий в стране.

«Это была тренировка перед чемпионатом мира, которая прошла блестяще. Мы вновь показали наше широкое гостеприимство и высокий уровень организации», — отметил Симонян.

Вице-президент РФС выразил уверенность, что после удачно проведенного кубка, болельщики из разных стран приедут в Россию с еще большим желанием.

Почетный президент РФС, бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков также отметил «блестящую организацию», «прекрасную работу волонтеров» и «абсолютное обеспечение безопасности» на кубке, но призвал не расслабляться.

«Нам нельзя расслабляться. В Кубке конфедераций было задействовано всего четыре города, а на чемпионате мира их будет 11», — напомнил Колосков.

Почетный президент РФС подчеркнул, что организация прошедшего турнира будет служить ориентиром для остальных городов, и заявил об уверенности в том, что предстоящее соревнование также пройдет на самом высоком уровне.