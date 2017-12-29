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В РФС назвали Кубок Конфедерации блестяще проведенной тренировкой перед ЧМ
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    В РФС назвали Кубок Конфедерации блестяще проведенной тренировкой перед ЧМ

    7:19  29 Декабря 2017  /обновлено: 7:19  29 Декабря 2017
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    В РФС назвали Кубок Конфедерации блестяще проведенной тренировкой перед ЧМ

    Москва, 29 декабря. Прошедший в России Кубок конфедерации стал блестяще проведенной тренировкой перед чемпионатом мира. Такое мнение высказал футболист, тренер, олимпийский чемпион, вице-президент РФС Никита Симонян в беседе с корреспондентом газеты «Известия».

    Симонян подчеркнул, что Кубок конфедерации стал важнейшим футбольным событием в России, которое показало высокий уровень организации подобных мероприятий в стране.

    «Это была тренировка перед чемпионатом мира, которая прошла блестяще. Мы вновь показали наше широкое гостеприимство и высокий уровень организации», — отметил Симонян.

    Вице-президент РФС выразил уверенность, что после удачно проведенного кубка, болельщики из разных стран приедут в Россию с еще большим желанием.

    Почетный президент РФС, бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков также отметил «блестящую организацию», «прекрасную работу волонтеров» и «абсолютное обеспечение безопасности» на кубке, но призвал не расслабляться.

    «Нам нельзя расслабляться. В Кубке конфедераций было задействовано всего четыре города, а на чемпионате мира их будет 11», — напомнил Колосков.

    Почетный президент РФС подчеркнул, что организация прошедшего турнира будет служить ориентиром для остальных городов, и заявил об уверенности в том, что предстоящее соревнование также пройдет на самом высоком уровне.

    Автор: Виталий Малясев
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    #футбол #кубок конфедераций #чемпионат мира
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