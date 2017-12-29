Жириновский рассказал Соловьеву, почему ему все завидуют

Москва, 29 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал телевизионному ведущему Владимиру Соловьеву о том, почему ему все завидуют.

Разговор в ночном эфире телеканала «Россия-1» зашел на тему не случайно. Председатель Либерально-демократической партии в выступлении говорил, почему в мире никто не дружит.

«Никогда никто не хочет жить в мире! Иногда родители и дети не могут мирно сосуществовать, соседи вечно спорят, склоки в коллективах… А мы хотим, чтобы все страны мира вдруг стали дружить! Все спорят, все ругаются…», — заявил Жириновский.

«Но у вас же в партии полная идиллия», — перебил его Соловьев.