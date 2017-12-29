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Жириновский рассказал Соловьеву, почему ему все завидуют
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    Жириновский рассказал Соловьеву, почему ему все завидуют

    7:02  29 Декабря 2017  /обновлено: 7:02  29 Декабря 2017
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    Жириновский рассказал Соловьеву, почему ему все завидуют

    Москва, 29 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал телевизионному ведущему Владимиру Соловьеву о том, почему ему все завидуют.

    Разговор в ночном эфире телеканала «Россия-1» зашел на тему не случайно. Председатель Либерально-демократической партии в выступлении говорил, почему в мире никто не дружит. 

    «Никогда никто не хочет жить в мире! Иногда родители и дети не могут мирно сосуществовать, соседи вечно спорят, склоки в коллективах… А мы хотим, чтобы все страны мира вдруг стали дружить! Все спорят, все ругаются…», — заявил Жириновский.

    «Но у вас же в партии полная идиллия», — перебил его Соловьев.

    «Я один такой, что же вы меня в каком свете выставляете! Мне и так все завидуют! Я специально создал конструкцию: например, я заявил, что я не курю и в партию стали вступать некурящие. Я не употребляю алкоголь – и к нам идут непьющие! Большая часть членов нашей партии не курит и не пьет», — констатировал Жириновский.

    Автор: Константин Терехов
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