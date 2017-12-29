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Президент Португалии был срочно доставлен в больницу из-за грыжи
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    Президент Португалии был срочно доставлен в больницу из-за грыжи

    6:59  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:59  29 Декабря 2017
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    Президент Португалии был срочно доставлен в больницу из-за грыжи

    Лиссабон, 29 декабря. Президенту Португалии Марселу Ребелу ди Созе в срочном порядке провели операцию по удалению пупочной грыжи.

    Об этом сообщили на официальном сайте португальского лидера. Отмечается, что хирургическое вмешательство планировали на начало января. Из-за возникших осложнений врачи сделали ее раньше. Сейчас пациент по-прежнему находится в больнице.

    Как рассказали в администрации, отменены все ближайшие встречи. Также глава государства не сможет в данный момент посетить регионы, пострадавшие в октябре от разрушительных лесных пожаров.

    Как сообщает издание «Дни.ру», европейские политики самого высокого уровня отказываются от детей.

    Автор: Алия Садыкова
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    #португалия #марселу ребелу ди созе
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