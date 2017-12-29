Трамп рассказал о неприглядном положении США из-за расследования Мюллера

Вашингтон, 29 декабря. Президент США Дональд Трамп призвал не затягивать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей его помощников с представителями России, так как его безрезультатность выставляет Соединенные Штаты в неприглядном свете. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью The New York Times.

В ходе интервью президент США неоднократно заявлял о том, что Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора его помощников с представителями России.

«Это выставляет США в неприглядном свете и ставит страну в очень плохое положение. Чем раньше это закончится, тем лучше для Соединенных Штатов», — заявил Дональд Трамп.

Ранее представитель администрации президента США Сара Сандерс заявила, что в Белом доме рассчитывают на скорое завершение расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает RT. Сандерс подчеркнула, что администрация президента тесно сотрудничает с Робертом Мюллером.