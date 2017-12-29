Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Форвардом «Спартака» интересуется английский «Кристал Пэлас»
Технологии
Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель

    6:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:48  29 Декабря 2017
    617

    Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель

    Вашингтон, 29 декабря. Американская компания General Electric протестировала турбовинтовой двигатель ATP, который был отпечатан на 3D-принтере.

    Как сообщается на официальном сайте компании, двигатель состоит из 12 блоков вместо 855 деталей. Он легче оригинального на 45 килограммов.

    Отмечается, что подобные двигатели можно устанавливать на малоразмерные самолеты.

    Как ранее писало URA.ru, выпущен серийный биопринтер, который может «печатать» человеческие органы.

    Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #двигатель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        36
        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        Путин подписал закон о повышении МРОТ

        7:50   29 Декабря 2017
        135
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1468
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        5031