Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель

Вашингтон, 29 декабря. Американская компания General Electric протестировала турбовинтовой двигатель ATP, который был отпечатан на 3D-принтере.

Как сообщается на официальном сайте компании, двигатель состоит из 12 блоков вместо 855 деталей. Он легче оригинального на 45 килограммов.

Отмечается, что подобные двигатели можно устанавливать на малоразмерные самолеты.

Как ранее писало URA.ru, выпущен серийный биопринтер, который может «печатать» человеческие органы.