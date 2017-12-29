Новогодний синдром: жители России запасаются таблетками от похмелья

Москва, 29 декабря. В России в преддверии длинных новогодних праздников традиционно наблюдается повышение спроса на лекарства от похмелья.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на исследования агентства DSM Group, по итогам декабря продажи этой категории медикаментов могут превысить среднемесячные в полтора-два раза.

«В последние три года в декабре мы наблюдаем рост продаж препаратов для профилактики и лечения алкогольной зависимости на 70–80% по сравнению с ноябрем», — отмечают эксперты.

Отмечается, что в 2016-м году среднемесячные продажи средств от похмельного синдрома с января по ноябрь держались на уровне 331 тысяч упаковок, а в декабре сразу выросли в 1,4 раза — до 480 тысяч пачек.

Что касается уходящего года, то в целом за 11 месяцев жители России купили меньше таблеток от похмелья, чем в предыдущие годы. Этот спад можно объяснить снижением потребления алкоголя на душу населения.