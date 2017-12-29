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Россия
Стало известно, сколько составит выплата при рождении первенца в РФ
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    Стало известно, сколько составит выплата при рождении первенца в РФ

    6:41  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:41  29 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько составит выплата при рождении первенца в РФ

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении первых детей.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что получить выплаты смогут граждане, постоянно проживающие в стране. Помощь окажут семьям, у которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

    Ожидается, что средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей. Получить деньги смогут только те пары, чей среднедушевой доход на двоих не превышает прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза.

    Стало известно, сколько составит выплата при рождении первенца в РФ

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #ребенок #выплаты
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