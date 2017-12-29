Стало известно, сколько составит выплата при рождении первенца в РФ

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении первых детей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что получить выплаты смогут граждане, постоянно проживающие в стране. Помощь окажут семьям, у которых ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

Ожидается, что средняя ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей. Получить деньги смогут только те пары, чей среднедушевой доход на двоих не превышает прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза.