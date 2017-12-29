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Численность населения Земли достигнет 1 января 7,444 млрд человек
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    Численность населения Земли достигнет 1 января 7,444 млрд человек

    6:33  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:33  29 Декабря 2017
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    Численность населения Земли достигнет 1 января 7,444 млрд человек

    Москва, 29 декабря. В первый день 2018-года численность нашей планеты достигнет  7  миллиардов 444 миллионов человек.

    Как сообщают «Известия», любопытную цифру обнародовали накануне в Бюро переписи Соединенных Штатов Америки. При этом, как уточняется, в первом месяце будущего года на планете ежесекундно в среднем будут рождаться 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека.

    В течение текущего года прирост населения Земли составит чуть более одного процента, то есть на протяжении 2017-года на голубой планете стало больше на 78,5 миллионов человек.

    Напомним, что в начале прошлого века в мире проживало 1,6 миллиардов, в 1999 году была пройдена шестимиллиардная отметка, а уже в 2011 году население планеты перевалило за семь миллиардов.

    Автор: Константин Терехов
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    #земля #демография #численность
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