Численность населения Земли достигнет 1 января 7,444 млрд человек

Москва, 29 декабря. В первый день 2018-года численность нашей планеты достигнет 7 миллиардов 444 миллионов человек.

Как сообщают «Известия», любопытную цифру обнародовали накануне в Бюро переписи Соединенных Штатов Америки. При этом, как уточняется, в первом месяце будущего года на планете ежесекундно в среднем будут рождаться 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека.

В течение текущего года прирост населения Земли составит чуть более одного процента, то есть на протяжении 2017-года на голубой планете стало больше на 78,5 миллионов человек.

Напомним, что в начале прошлого века в мире проживало 1,6 миллиардов, в 1999 году была пройдена шестимиллиардная отметка, а уже в 2011 году население планеты перевалило за семь миллиардов.