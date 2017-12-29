Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Все городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Происшествия
При пожаре в Нью-Йорке погибли 12 человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    При пожаре в Нью-Йорке погибли 12 человек

    6:30  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:30  29 Декабря 2017
    33

    При пожаре в Нью-Йорке погибли 12 человек

    Нью-Йорк, 29 декабря. Во время пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек, в том числе ребенок. Об этом со ссылкой на власти города сообщает New York Post.

    В результате пожара погибли 12 человек, еще 15 госпитализированы в критическом и тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Святого Барнабаса и Медицинском центре Якоби.

    Пожар начался в 19.00 по местному времени (03.00 мск). Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного дома в районе Нью-Йорка Бронкс, недалеко от нью-йоркского зоопарка.

    По сообщению RT, на месте происшествия трудятся 160 спасателей. Пожару присвоена четвертая степень опасности.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #пожар #нью-йорк #погибшие #пострадавшие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1231
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        4753
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        297
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        495