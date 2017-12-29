При пожаре в Нью-Йорке погибли 12 человек

Нью-Йорк, 29 декабря. Во время пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек, в том числе ребенок. Об этом со ссылкой на власти города сообщает New York Post.

В результате пожара погибли 12 человек, еще 15 госпитализированы в критическом и тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Святого Барнабаса и Медицинском центре Якоби.

Пожар начался в 19.00 по местному времени (03.00 мск). Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного дома в районе Нью-Йорка Бронкс, недалеко от нью-йоркского зоопарка.

По сообщению RT, на месте происшествия трудятся 160 спасателей. Пожару присвоена четвертая степень опасности.