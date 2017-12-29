Съемки финального сезона «Игры престолов» приостановлены из-за Нового года

Лондон, 29 декабря. Съемочная группа финального сезона «Игры престолов» взяла тайм-аут в связи с новогодними праздниками.

Об этом в интервью британскому журналу New Musical Express заявил актер Бенджамин Кромптон, исполняющий в Game of Thrones роль Эддисона Толлетта, одного из ближайших друзей Джона Сноу.

Кроме того, съемки последнего сезона одного из лучших сериалов всех времен и народов продвигаются не так быстро, как того хотелось бы из-за масштаба финальных эпизодов, каждый из которых по сути станет полнометражным фильмом.

По мнению актера, все усилия съемочной группы будут не напрасными, финал «Игры престолов» точно не разочарует фанатов экранизации франшизы Джорджа Мартина, сообщает URA.RU.