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X5 Retail Group оплатит пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» лечение и реабилитацию
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    X5 Retail Group оплатит пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» лечение и реабилитацию

    6:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:15  29 Декабря 2017
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    X5 Retail Group оплатит пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» лечение и реабилитацию

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Копания X5 Retail Group намерена оплатить расходы на лечение пострадавших от взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

    «X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе компании также отметили, что семьям пострадавших передадут через социальную службу продуктовые корзины.

    Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. По сообщению RT, взорвалось начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство.

    Автор: Виталий Малясев
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