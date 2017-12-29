X5 Retail Group оплатит пострадавшим при взрыве в «Перекрестке» лечение и реабилитацию

Санкт-Петербург, 29 декабря. Копания X5 Retail Group намерена оплатить расходы на лечение пострадавших от взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

«X5 Retail Group покроет все расходы, необходимые на лечение и реабилитацию пострадавших», — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании также отметили, что семьям пострадавших передадут через социальную службу продуктовые корзины.

Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. По сообщению RT, взорвалось начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство.