Глава Минфина РФ назвал лучшую валюту для надежного хранения сбережений

Москва, 29 декабря. Глава Минфина России Антон Силуанов не видит оснований для колебания курса национальной валюты в 2018 году и советует россиянам хранить сбережения в рублях.

Помимо стабильного курса национальной валюты, министр привел ряд веских доводов в пользу рублевых накоплений. К ним Силуанов отнес наличие доходных рублевых инструментов (облигации федерального займа и депозиты) и то, что большинство россиян тратят в рублях.

«Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это наш рубль», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что курс рубля в 2018 году будет стабильным, даже в случае колебаний цен на нефть или при «возможных изменениях потока капитала». Обеспечить стабильность курса национальной валюты, по мнению министра, поможет бюджетное правило, которое в будущем году «будет действовать более эффективно».

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что в Минфине ожидают роста экономики на 1,8% — 2% в 2018 году и роста реальных зарплат более чем на 4%.