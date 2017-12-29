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Глава Минфина РФ назвал лучшую валюту для надежного хранения сбережений
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    Глава Минфина РФ назвал лучшую валюту для надежного хранения сбережений

    5:58  29 Декабря 2017  /обновлено: 5:58  29 Декабря 2017
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    Глава Минфина РФ назвал лучшую валюту для надежного хранения сбережений

    Москва, 29 декабря. Глава Минфина России Антон Силуанов не видит оснований для колебания курса национальной валюты в 2018 году и советует россиянам хранить сбережения в рублях.

    Помимо стабильного курса национальной валюты, министр привел ряд веских доводов в пользу рублевых накоплений. К ним Силуанов отнес наличие доходных рублевых инструментов (облигации федерального займа и депозиты) и то, что большинство россиян тратят в рублях.

    «Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это наш рубль», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 1».

    Силуанов подчеркнул, что курс рубля в 2018 году будет стабильным, даже в случае колебаний цен на нефть или при «возможных изменениях потока капитала». Обеспечить стабильность курса национальной валюты, по мнению министра, поможет бюджетное правило, которое в будущем году «будет действовать более эффективно».

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что в Минфине ожидают роста экономики на 1,8% — 2% в 2018 году и роста реальных зарплат более чем на 4%.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #силуанов #курс #минфин #рубль #сбережения
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