Минобороны рассказало об уровне оснащенности ВКС РФ современным вооружением

Москва, 29 декабря. В российском военном ведомстве рассказали об уровне оснащенности российских ВКС современным вооружением.

«Оснащенность Воздушно-космических сил России современным вооружением достигла в уходящем году 73%, а Военно-морского флота — 53%», — любопытные цифры приводятся в официальном печатном органе министерства обороны России – газете «Красная звезда».

Кроме того, как сообщает РИА Новости, оснащенность сухопутных войск современным вооружением достигла 45%, а сил ядерного сдерживания — 79%. В целом же оснащенность армии и флота России современным оружием составляет 59%.