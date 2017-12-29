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Россия
Минобороны рассказало об уровне оснащенности ВКС РФ современным вооружением
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    Минобороны рассказало об уровне оснащенности ВКС РФ современным вооружением

    5:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 5:48  29 Декабря 2017
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    Минобороны рассказало об уровне оснащенности ВКС РФ современным вооружением

    Москва, 29 декабря. В российском военном ведомстве рассказали об уровне оснащенности российских ВКС современным вооружением.

    «Оснащенность Воздушно-космических сил России современным вооружением достигла в уходящем году 73%, а Военно-морского флота — 53%», — любопытные цифры приводятся в официальном печатном органе министерства обороны России – газете «Красная звезда».

    Кроме того, как сообщает РИА Новости, оснащенность сухопутных войск современным вооружением достигла 45%, а сил ядерного сдерживания — 79%. В целом же оснащенность армии и флота России современным оружием составляет 59%.

    Автор: Константин Терехов
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