Приставы в аэропортах напомнят жителям России о долгах
Москва, 29 декабря. Судебные приставы в крупных международных аэропортах напомнят жителям России об имеющихся у них долгах.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов, акция стартовала сегодня и продлится вплоть до окончания новогодних каникул.
«В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию», — говорится в пресс-релизе.
Впрочем, стоит добавить, что, даже отплатив долг на месте, у забывчивых россиян вряд ли получится сесть на самолет. Запрет на вылет снимается только после того, как информация отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Поэтому в ведомстве напоминают россиянам, чтобы отдых не был испорчен невозможностью вылета за границу, стоит заранее побеспокоиться об оплате имеющихся долгов. Узнать, есть ли задолженность, всегда можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
«В список невыездных гражданин попадает, если сумма его долга превышает 30 тыс. рублей. Однако для отдельной категории должников действуют более жесткие ограничения», — напомнили в ФССП.