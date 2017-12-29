Приставы в аэропортах напомнят жителям России о долгах

Москва, 29 декабря. Судебные приставы в крупных международных аэропортах напомнят жителям России об имеющихся у них долгах.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов, акция стартовала сегодня и продлится вплоть до окончания новогодних каникул.

«В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию», — говорится в пресс-релизе.

Впрочем, стоит добавить, что, даже отплатив долг на месте, у забывчивых россиян вряд ли получится сесть на самолет. Запрет на вылет снимается только после того, как информация отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

Поэтому в ведомстве напоминают россиянам, чтобы отдых не был испорчен невозможностью вылета за границу, стоит заранее побеспокоиться об оплате имеющихся долгов. Узнать, есть ли задолженность, всегда можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».