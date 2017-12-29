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Россия
Приставы в аэропортах напомнят жителям России о долгах
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    Приставы в аэропортах напомнят жителям России о долгах

    5:38  29 Декабря 2017  /обновлено: 5:39  29 Декабря 2017
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    Приставы в аэропортах напомнят жителям России о долгах

    Москва, 29 декабря. Судебные приставы в крупных международных аэропортах напомнят жителям России об имеющихся у них долгах.

    Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов, акция стартовала сегодня и продлится вплоть до окончания новогодних каникул. 

    «В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию», — говорится в пресс-релизе.

    Впрочем, стоит добавить, что, даже отплатив долг на месте, у забывчивых россиян вряд ли получится сесть на самолет. Запрет на вылет снимается только после того, как информация отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. 

    Поэтому в ведомстве напоминают россиянам, чтобы отдых не был испорчен невозможностью вылета за границу, стоит заранее побеспокоиться об оплате имеющихся долгов. Узнать, есть ли задолженность, всегда можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

    «В список невыездных гражданин попадает, если сумма его долга превышает 30 тыс. рублей. Однако для отдельной категории должников действуют более жесткие ограничения», — напомнили в ФССП.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #долги #фссп
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