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Госдума может ужесточить наказание для уличных гонщиков
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    Госдума может ужесточить наказание для уличных гонщиков

    5:37  29 Декабря 2017  /обновлено: 5:37  29 Декабря 2017
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    Госдума может ужесточить наказание для уличных гонщиков

    Москва, 29 декабря. В Госдуме рассмотрят пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий ужесточение наказания для организаторов и участников незаконных гонок. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    Согласно инициативе, за первое нарушение организаторам грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч для граждан и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение штрафы для граждан возрастут до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.

    Участников гонок предлагают наказывать штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей или арестом на 10 суток. Штраф за повторное нарушение составит 30 тысяч рублей.

    Автор: Виталий Малясев
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    #арест #госдума #штрафы #гонки #наказание
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