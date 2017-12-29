Госдума может ужесточить наказание для уличных гонщиков

Москва, 29 декабря. В Госдуме рассмотрят пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий ужесточение наказания для организаторов и участников незаконных гонок. Об этом сообщает портал Deita.ru.

Согласно инициативе, за первое нарушение организаторам грозит штраф в размере от 50 до 150 тысяч для граждан и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное нарушение штрафы для граждан возрастут до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей.

Участников гонок предлагают наказывать штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей или арестом на 10 суток. Штраф за повторное нарушение составит 30 тысяч рублей.