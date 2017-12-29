Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»

Москва, 29 декабря. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале предложил «эксперту» с Украины «поскакать» после того, как тот продемонстрировал национальный паспорт.

Эфир ток-шоу состоялся накануне и главной темой программы стал состоявшийся обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса. Ведущий Артем Шейнин акцентировал внимание зрителей на разницу в реакции на возвращение из плена в народных республиках и Киеве.

Оказалось, что украинская власть отпустила этих людей без документов. И именно по этой причине многие из них предпочли остаться в украинских тюрьмах, чем дали повод пропаганде Киева заявлять об «отказе» этих людей от возвращения в ДНР и ЛНР.

«Потому что они понимали: возвращаясь в Донбасс без документов, они, по сути дела, никто», — заявил Шейнин.

Политологи с Украины Сергей Запорожский и Кирилл Климчук, как показалось Шейнину, злорадно посмеялись над сложностями людей, на что телеведущий заявил – «это показатель того, друзья мои, с какими шулерами приходится иметь дело».

После этого Климчук достал из кармана пиджака паспорт Украины и указал на него пальцем с заявлением: «Вот этот документ — его нужно заслужить». Шейнин подошел к украинцу и схватил его за руку, выводя «поскакать», чтобы доказать, что он сам заслуживает паспорт с синей обложкой.