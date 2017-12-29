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Политика
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Украина
Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»
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    Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»

    5:24  29 Декабря 2017  /обновлено: 5:24  29 Декабря 2017
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    Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»

    Москва, 29 декабря. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале предложил «эксперту» с Украины «поскакать» после того, как тот продемонстрировал национальный паспорт.

    Эфир ток-шоу состоялся накануне и главной темой программы стал состоявшийся обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса. Ведущий Артем Шейнин акцентировал внимание зрителей на разницу в реакции на возвращение из плена в народных республиках и Киеве.

    Оказалось, что украинская власть отпустила этих людей без документов. И именно по этой причине многие из них предпочли остаться в украинских тюрьмах, чем дали повод пропаганде Киева заявлять об «отказе» этих людей от возвращения в ДНР и ЛНР. 

    «Потому что они понимали: возвращаясь в Донбасс без документов, они, по сути дела, никто», — заявил Шейнин.

    Политологи с Украины Сергей Запорожский и Кирилл Климчук, как показалось Шейнину, злорадно посмеялись над сложностями людей, на что телеведущий заявил – «это показатель того, друзья мои, с какими шулерами приходится иметь дело».

    Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»

    После этого Климчук достал из кармана пиджака паспорт Украины и указал на него пальцем с заявлением: «Вот этот документ — его нужно заслужить». Шейнин подошел к украинцу и схватил его за руку, выводя «поскакать», чтобы доказать, что он сам заслуживает паспорт с синей обложкой. 

    «Давай, поскачи. Тебе же нравится скакать. А еще кричи: безвиз, безвиз», — сказал Шейнин.

    Автор: Константин Терехов
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    #донбасс #украина #первый канал #время покажет
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