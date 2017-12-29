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Политика
В НАТО опасаются, что Южная Осетия выведет Россию в черноморский регион — эксперт
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    В НАТО опасаются, что Южная Осетия выведет Россию в черноморский регион — эксперт

    5:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 5:15  29 Декабря 2017
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    В НАТО опасаются, что Южная Осетия выведет Россию в черноморский регион — эксперт

    Цхинвал, 29 декабря. Грузинские элиты могут принять воссоединение Южной Осетии с Россией, но против этого выступает НАТО. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев.

    Эксперт отметил, что грузинская элита «подсознательно готова» к воссоединению Южной Осетии с Россией, но против этого выступают НАТО и США.

    «А вот НАТО, активно вовлекающее Грузию в свои процессы, а также США, не смирятся, потому что для них Южная Осетия слишком лакомый кусок в геополитическом плане. Они понимают важность Южной Осетии, которая выводит Россию на черноморский регион», — цитирует Атаева «Экономика Сегодня».

    Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, Южная Осетия де-факто уже Россия. Запад устраивает «отложенный этап вхождения республики» в состав РФ. Но Россия не будет учитывать позицию Запада и прислушиваться к его мнению.

    Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что республика должна войти в состав России.

    Автор: Виталий Малясев
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