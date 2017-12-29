НАТО раскололась на сторонников и противников диалога с Россией

Вашингтон, 29 декабря. В Североатлантическом альянсе произошел раскол из-за отношения стран участниц к России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В посвященном НАТО материале аналитики издания отмечают, что внутри Североатлантического альянса образовались два блока. Германия и ряд стран выступают за восстановление отношений с Россией и оживление диалога между Западом и Востоком. США и их союзники выступают против сближения с Россией.

Часть участников НАТО полагают, что альянсу нужно проявить инициативу и начать дипломатическое сближение с Россией. По их мнению, это приведет к смягчению напряженности и дипломатическим успехам. Противники диалога заявляют об отсутствии изменений в политике России и опасаются, что возобновление диалога фактически узаконит воссоединение России и Крыма.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние пять лет силы НАТО у российских границ выросли в три раза, а интенсивность военных учений возросла вдвое.