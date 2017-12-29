Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Все городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Весь мир
НАТО раскололась на сторонников и противников диалога с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    НАТО раскололась на сторонников и противников диалога с Россией

    4:52  29 Декабря 2017  /обновлено: 4:52  29 Декабря 2017
    408

    НАТО раскололась на сторонников и противников диалога с Россией

    Вашингтон, 29 декабря. В Североатлантическом альянсе произошел раскол из-за отношения стран участниц к России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

    В посвященном НАТО материале аналитики издания отмечают, что внутри Североатлантического альянса образовались два блока. Германия и ряд стран выступают за восстановление отношений с Россией и оживление диалога между Западом и Востоком. США и их союзники выступают против сближения с Россией.

    Часть участников НАТО полагают, что альянсу нужно проявить инициативу и начать дипломатическое сближение с Россией. По их мнению, это приведет к смягчению напряженности и дипломатическим успехам. Противники диалога заявляют об отсутствии изменений в политике России и опасаются, что возобновление диалога фактически узаконит воссоединение России и Крыма.

    Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние пять лет силы НАТО у российских границ выросли в три раза, а интенсивность военных учений возросла вдвое.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #нато #германия #диалог
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1231
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        4753
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        297
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        495