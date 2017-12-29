Порошенко надеется на оружие из Канады и ЕС

Киев, 29 декабря. После решения США о поставках вооружения следует ожидать, что примеру Вашингтона последуют Брюссель и Оттава. Об этом во время визита в Одесскую область заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко назвал решение о поставках американского оружия «большим подарком» на Новый год и заявил, что примеру США последуют другие страны.

«Мы долго ждали этого решения. Сразу за Соединенными Штатами пойдут другие государства — Канада, страны Европейского Союза и мира», — цитируют президента украинские СМИ.

Напомним, ранее СМИ сообщили о намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок Украине противотанковых ракетных установок на сумму 47 млн долларов. По данным URA.ru, в 2018 году Киев может получить 35 противотанковых установок и 210 ракет. Также Украине будут поставляться дополнительные боеприпасы и противотанковые комплексы Javelin.