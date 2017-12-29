Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году

Киев, 29 декабря. Президент Украины Петр Порошенко объявил введение безвизового режима со странами Евросоюза главным достижением 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не оплачивая визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу», — говорится в заявлении.

Порошенко также сообщил, что «украинский паспорт начали уважать» и заявил о разрушении железного занавеса «Российской империи или СССР». Среди других достижений Украины президент отметил поддержку мирового сообщества «в борьбе за отстаивание независимости» и «территориальной целостности» страны, а также продление антироссийских санкций ЕС, США, Канады и других стран.

Напомним, ранее RT сообщила, что Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, более четверти украинцев считают введение безвизового режима со странами ЕС событием года.