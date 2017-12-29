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Украина
Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»
Украина
Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году
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    Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году

    4:05  29 Декабря 2017  /обновлено: 4:05  29 Декабря 2017
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    Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году

    Киев, 29 декабря. Президент Украины Петр Порошенко объявил введение безвизового режима со странами Евросоюза главным достижением 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

    «С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не оплачивая визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому союзу», — говорится в заявлении.

    Порошенко также сообщил, что «украинский паспорт начали уважать» и заявил о разрушении железного занавеса «Российской империи или СССР». Среди других достижений Украины президент отметил поддержку мирового сообщества «в борьбе за отстаивание независимости» и «территориальной целостности» страны, а также продление антироссийских санкций ЕС, США, Канады и других стран.

    Напомним, ранее RT сообщила, что Согласно данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, более четверти украинцев считают введение безвизового режима со странами ЕС событием года.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #порошенко #2017 #достижения
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