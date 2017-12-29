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Украина
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Генсек ООН приветствует обмен пленными на Украине
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    Генсек ООН приветствует обмен пленными на Украине

    3:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 3:50  29 Декабря 2017
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    Генсек ООН приветствует обмен пленными на Украине

    Москва, 29 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует проведенный 27 декабря на востоке Украины обмен пленными. Об этом говорится в распространенном канцелярией генсека сообщении.

    «Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе», — говорится в заявлении.

    Также сообщается, что Гутерриш «оценил усилия всех, кто сделал это возможным».

    Напомним, 27 декабря на Украине состоялся обмен пленными и задержанными лицами. Донецкой и Луганской народным республикам передали 165 и 73 человека, Киеву — 73-х пленных.

    Напомним, боевые действия на юго-востоке Украины начались в 2014 году. Киев предпринял военную операцию против ДНР и ЛНР, которые не признали пришедшие к власти в результате «майдана» силы и объявили о независимости.

    Автор: Виталий Малясев
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    #днр #донбасс #украина #оон #лнр #обмен пленными
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