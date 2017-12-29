Генсек ООН приветствует обмен пленными на Украине

Москва, 29 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует проведенный 27 декабря на востоке Украины обмен пленными. Об этом говорится в распространенном канцелярией генсека сообщении.

«Он надеется, что этот гуманитарный акт послужит позитивным шагом для укрепления доверия между сторонами и призывает все стороны предпринять дальнейшие действия в этом духе», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что Гутерриш «оценил усилия всех, кто сделал это возможным».

Напомним, 27 декабря на Украине состоялся обмен пленными и задержанными лицами. Донецкой и Луганской народным республикам передали 165 и 73 человека, Киеву — 73-х пленных.

Напомним, боевые действия на юго-востоке Украины начались в 2014 году. Киев предпринял военную операцию против ДНР и ЛНР, которые не признали пришедшие к власти в результате «майдана» силы и объявили о независимости.