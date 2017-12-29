Черный список «Аэрофлота» насчитывает более 10 тысяч человек

Москва, 29 декабря. «Аэрофлот» внес в черный список около 10 тысяч пассажиров за последние 7 — 8 лет. Об этом заявил глава авиакомпании Виталий Савельев.

«У нас сегодня 3,5 тысячи человек, кто совершил проступки на борту, мы ведем эту хронологию, и 6 тысяч 700 человек, которых не допустили до полета. Это за период 7 — 8 лет», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Савельев.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путина подписал закон, согласно которому авиакомпании получили право вносить нарушавших порядок на борту самолета пассажиров в черный список. Попавшим в него лицам будет запрещено летать авиарейсами компании в течение одного года. Закон вступит в силу в июне 2018 года.