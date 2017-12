В Apple пообещали не замедлять работу старых версий iPhone

Вашингтон, 29 декабря. В Корпорации Apple принесли извинения за намеренное снижение скорости работы предыдущих версий iPhone и пообещали не допускать этого в будущем. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

«Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся», — говорится в сообщении.

Также в корпорации отметили, что проблема вызвала много недопонимания. В сообщении говорится, что Apple не делает ни чего, что могло бы «сократить срок эксплуатации любого товара Apple или же преуменьшить впечатление пользователей от новых обновлений».

Также в корпорации признали, что выпущенное год назад обновление операционной системы iOS 10.2.1 было призвано не допустить отключения «определенных компонентов» моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE при максимальном расходовании энергии аккумуляторов. При этом продолжение работы важных, с точки зрения Apple, приложений иногда достигалось «за счет замедления включения» менее важных программ. Позже «аналогичный вид поддержки» распространили на iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

В Apple отметили, что функционирование смартфонов предыдущих поколений приводится в норму после замены аккумуляторов. С января 2018 года стоимость замены аккумуляторов с истекшим сроком действия гарантии будет снижена до 29 долларов.

Ранее RT сообщила, что в корпорации Apple признались в намеренном занижении скорости работы предыдущих версий iPhone. В компании объяснили, что таким образом стремились сохранить работоспособность аккумуляторов смартфонов.