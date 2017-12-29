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Украина
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Экономика
В Apple пообещали не замедлять работу старых версий iPhone
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    В Apple пообещали не замедлять работу старых версий iPhone

    3:13  29 Декабря 2017  /обновлено: 3:13  29 Декабря 2017
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    В Apple пообещали не замедлять работу старых версий iPhone

    Вашингтон, 29 декабря. В Корпорации Apple принесли извинения за намеренное снижение скорости работы предыдущих версий iPhone и пообещали не допускать этого в будущем. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

    «Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся», — говорится в сообщении.

    Также в корпорации отметили, что проблема вызвала много недопонимания. В сообщении говорится, что Apple не делает ни чего, что могло бы «сократить срок эксплуатации любого товара Apple или же преуменьшить впечатление пользователей от новых обновлений».

    Также в корпорации признали, что выпущенное год назад обновление операционной системы iOS 10.2.1 было призвано не допустить отключения «определенных компонентов» моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE при максимальном расходовании энергии аккумуляторов. При этом продолжение работы важных, с точки зрения Apple, приложений иногда достигалось «за счет замедления включения» менее важных программ. Позже «аналогичный вид поддержки» распространили на iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

    В Apple пообещали не замедлять работу старых версий iPhone

    В Apple отметили, что функционирование смартфонов предыдущих поколений приводится в норму после замены аккумуляторов. С января 2018 года стоимость замены аккумуляторов с истекшим сроком действия гарантии будет снижена до 29 долларов.

    Ранее RT сообщила, что в корпорации Apple признались в намеренном занижении скорости работы предыдущих версий iPhone. В компании объяснили, что таким образом стремились сохранить работоспособность аккумуляторов смартфонов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #apple #iphone #замедление
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