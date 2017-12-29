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Украина
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Украина
Запад запретил Украине принимать закон «О реинтеграции Донбасса» – депутат Рады
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    Запад запретил Украине принимать закон «О реинтеграции Донбасса» – депутат Рады

    2:47  29 Декабря 2017  /обновлено: 2:47  29 Декабря 2017
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    Запад запретил Украине принимать закон «О реинтеграции Донбасса» – депутат Рады

    Киев, 29 декабря. Страны Запада запретили украинским властям идти на конфронтационный шаг в виде принятия закона «О реинтеграции Донбасса», который объявляет Россию агрессором. Поэтому в окончательной редакции закон принят не был, заявил народный депутат Украины Александр Вилкул от партии «Оппозиционный блок».

    По его словам, западные партнеры Украины настоятельно посоветовали Киеву отказаться от очередной конфронтации с Россией и не принимать в его нынешнем виде закон «О реинтеграции Донбасса».

    «Этот документ не голосовался в парламенте в этом году, откровенно говоря, потому что западные партнеры указали Украине что этого делать не надо, не надо идти на очередную конфронтацию. Дальше может быть что угодно. Наши не до конца адекватные депутаты не до конца выполняют даже то, что у них просят западные партнеры», – отметил депутат.

    По его словам, на Западе уверены, что принятие закона в его окончательной редакции может вызвать резкую конфронтацию с Россией, что крайне негативно скажется на политической и экономической жизни Украины.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #донбасс #украина #запад #верховная рада #закон
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