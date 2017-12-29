Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Ведущий Первого канала предложил «эксперту» из Украины поскакать за «безвизом»
Весь мир
Госдеп США призвал РФ к «конструктивному взаимодействию» по открытому небу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп США призвал РФ к «конструктивному взаимодействию» по открытому небу

    2:53  29 Декабря 2017  /обновлено: 2:53  29 Декабря 2017
    246

    Госдеп США призвал РФ к «конструктивному взаимодействию» по открытому небу

    Вашингтон, 29 декабря. В госдепе США призвали Москву к «конструктивному взаимодействию» в связи с ситуацией вокруг Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов сообщает РИА Новости.

     «Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

    Также собеседник агентства отметил, что «Соединенные Штаты уважают и будут продолжать выполнять свои обязательства» по договору. По словам представителя Госдепа, США фиксируют нарушения с 2004 года. В 2017 году Соединенные Штаты выразили России претензии в связи с ограничениями полетов над Калининградской областью и запретом на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Абхазией и Южной Осетией.

    Ранее RT сообщила, что представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения американской стороны безосновательными. Она подчеркнула, что в США пошли на односторонние шаги «связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба». По словам Захаровой, Россия вынуждена пойти на ряд ответных мер.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #договор #сша #открытое небо #госдеп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1072
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        4596
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        285
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        486