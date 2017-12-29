Госдеп США призвал РФ к «конструктивному взаимодействию» по открытому небу

Вашингтон, 29 декабря. В госдепе США призвали Москву к «конструктивному взаимодействию» в связи с ситуацией вокруг Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов сообщает РИА Новости.

«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Также собеседник агентства отметил, что «Соединенные Штаты уважают и будут продолжать выполнять свои обязательства» по договору. По словам представителя Госдепа, США фиксируют нарушения с 2004 года. В 2017 году Соединенные Штаты выразили России претензии в связи с ограничениями полетов над Калининградской областью и запретом на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Абхазией и Южной Осетией.

Ранее RT сообщила, что представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения американской стороны безосновательными. Она подчеркнула, что в США пошли на односторонние шаги «связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба». По словам Захаровой, Россия вынуждена пойти на ряд ответных мер.