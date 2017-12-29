Политолог прокомментировала слова Порошенко о возобновлении закупок газа из РФ

Киев, 29 декабря. Украинские власти ставят свой народ на грань выживания, считает политолог Наталья Макеева, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко об условиях для возобновления закупок российского газа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил условия, на которых Киев готов закупать газ в России. Главным условием он назвал невысокую стоимость газ, пишет телеканал «360».

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», – заявил Порошенко во время визита в Одесскую область.

По мнению политолога Натальи Макеевой, отказавшись от закупок российского газа, власти Украины поставили свой народ на грань выживания.

«Украина сделала очередной шаг в пропасть – ее так называемые элиты хотят окончательно угробить государство, погубить население, которое сейчас и так еле выживает, просто отказываясь от нашего жеста милосердия», – заявила Макеева.

Напомним, что Украина отказалась от закупок российского газа в 2015 году. В течение двух лет после этого, Киев закачивал в хранилища газ, доставленный по реверсу из Европы.