Эксперты составили список самых недооцененных фильмов 2017 года

Москва, 29 декабря. Эксперты журнала Variety составили список из 13 наиболее недооцененных фильмов уходящего года.

В рейтинг вошли не добившиеся в американском кинопрокате большого успеха картины. Возглавил топ фильм Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя», в котором снялись Колин Фаррелл и Николь Кидман. Фильм собрал всего 2,3 млн долларов. На второй строчке оказался «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом, Сиенной Миллер и Робертом Паттинсоном, собравший 8,5 млн долларов. Замыкает топ-3 недооцененных фильмов уходящего года «Битва полов» с Эммой Стоун. Картина собрала в прокате 12,6 млн долларов.

Также в список вошли «Сильнее», «Ферма «Мадбаунд», «Патти Кейкс», «Пляжные крысы», «Персональный покупатель», «Хорошее время», «История призрака», «Их звездный час», «На пределе» и призер Каннского фестиваля — «120 ударов в минуту» Робена Кампийо.

Напомним, ранее журнал Forbes назвал самых «кассовых» актеров 2017 года.