Полученный в Сирии опыт переброски войск применят для защиты российских границ

Москва, 29 декабря. Военная операция против терроризма в Сирии, проведенная ВКС РФ, позволила существенно улучшить стратегию ведения военных действий за пределами России на удаленных театрах.

Решение логистических проблем, связанных со снабжением и переброской войск на удаленный театр военных действий позволило внести коррективы в планирование подобных операций. Важную роль в этом сыграли эффективные действия ВМФ России, организовавшего так называемый «сирийский экспресс».

«Современная российская армия весьма компактна, поэтому важно уметь быстро перебрасывать войска и создавать межвидовые группировки», – приводит газета «Известия» слова военного эксперта Виктора Мураховского.

Отмечается, что сирийский опыт повышения оперативной мобильности российских сил может оказаться крайне полезным для защиты российской территории с учетом ее протяженных границ. Особое внимание власти России намерены уделить центрально-азиатскому направлению, где отмечается рост активности террористических группировок и дальневосточному, где продолжает расти напряженность между КНДР и США.