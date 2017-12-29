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Экономика
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Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2018 год
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    Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2018 год

    2:00  29 Декабря 2017
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    Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2018 год

    Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год, который составляет 246 месяцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе сообщается, что «ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев». В уходящем году ожидаемый период был определен продолжительностью 240 месяцев.

    Закон коснется застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.

    Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2018 год

    Напомним, 20 декабря президент подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсионных выплат до 2020 года.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #пенсия
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