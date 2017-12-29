Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на 2018 год
Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год, который составляет 246 месяцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сообщается, что «ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев». В уходящем году ожидаемый период был определен продолжительностью 240 месяцев.
Закон коснется застрахованных лиц, которым назначается в 2018 году накопительная пенсия.
Напомним, 20 декабря президент подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсионных выплат до 2020 года.