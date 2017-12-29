Военная операция в Сирии вывела на новый уровень взаимодействие ВКС РФ с пехотой

Москва, 28 ноября. Военная операция в Сирии позволила значительно поднять боеготовность ВКС РФ, а также даже возможность вывести на новый уровень взаимодействие ударной авиации с пехотой.

Каждый летчик, принимавший участие в операции против террористов на территории Сирии, совершил около ста боевых вылетов. Использовался самый широкий спектр авиационных подразделений – от стратегической авиации, до палубной, действовавшей с борта авианосца «Адмирал Кузнецов».

Кроме того, удалось обеспечить взаимодействие ударной авиации с пехотой. Авианаводчики на земле получают данные о том, какие самолеты находятся поблизости, после чего могут при помощи специального планшета запросить военную поддержу.