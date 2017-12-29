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Военная операция в Сирии вывела на новый уровень взаимодействие ВКС РФ с пехотой
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    Военная операция в Сирии вывела на новый уровень взаимодействие ВКС РФ с пехотой

    1:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 1:45  29 Декабря 2017
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    Военная операция в Сирии вывела на новый уровень взаимодействие ВКС РФ с пехотой

    Москва, 28 ноября. Военная операция в Сирии позволила значительно поднять боеготовность ВКС РФ, а также даже возможность вывести на новый уровень взаимодействие ударной авиации с пехотой.

    Каждый летчик, принимавший участие в операции против террористов на территории Сирии, совершил около ста боевых вылетов. Использовался самый широкий спектр авиационных подразделений – от стратегической авиации, до палубной, действовавшей с борта авианосца «Адмирал Кузнецов».  

    Кроме того, удалось обеспечить взаимодействие ударной авиации с пехотой. Авианаводчики на земле получают данные о том, какие самолеты находятся поблизости, после чего могут при помощи специального планшета запросить военную поддержу.

    «Обращает внимание, как результативно использовались новые тактические приемы. Например, целеуказание и анализ эффективности ударов с помощью беспилотников. Хорошо зарекомендовали себя новые и модернизированные самолеты, современные приборы прицеливания», –  приводит газета «Известия» слова экс-командующего фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковника Николая Антошкина.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сирия #вкс рф #авиация
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