Военная операция в Сирии вывела на новый уровень взаимодействие ВКС РФ с пехотой
Москва, 28 ноября. Военная операция в Сирии позволила значительно поднять боеготовность ВКС РФ, а также даже возможность вывести на новый уровень взаимодействие ударной авиации с пехотой.
Каждый летчик, принимавший участие в операции против террористов на территории Сирии, совершил около ста боевых вылетов. Использовался самый широкий спектр авиационных подразделений – от стратегической авиации, до палубной, действовавшей с борта авианосца «Адмирал Кузнецов».
Кроме того, удалось обеспечить взаимодействие ударной авиации с пехотой. Авианаводчики на земле получают данные о том, какие самолеты находятся поблизости, после чего могут при помощи специального планшета запросить военную поддержу.
«Обращает внимание, как результативно использовались новые тактические приемы. Например, целеуказание и анализ эффективности ударов с помощью беспилотников. Хорошо зарекомендовали себя новые и модернизированные самолеты, современные приборы прицеливания», – приводит газета «Известия» слова экс-командующего фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковника Николая Антошкина.