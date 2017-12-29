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Сирия: война с ИГ стала школой городского боя для российской армии
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    Сирия: война с ИГ стала школой городского боя для российской армии

    1:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 1:48  29 Декабря 2017
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    Сирия: война с ИГ стала школой городского боя для российской армии

    Москва, 29 декабря. Уходящий год стал годом победы над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии. Боевые действия в САР стали для современной российской армии настоящей школой городского боя. 

    Командиры планировали операции по освобождению от боевиков населенных пунктов, спецназ претворял планы в жизнь. После уже саперы очищали улицы и дома от закладок, оставленных боевиками. 

    Как сообщают «Известия», «сирийским» тактическим новациям уже учат молодых офицеров.

    Сирия: война с ИГ стала школой городского боя для российской армии

    Как рассказал начальник Московского ВОКУ Александр Новкин, ряд офицеров училища в 2017 году прошли стажировку в Сирии. По его словам, «после начала операции в Сирии вносятся коррективы в программы обучения». 

    Заместитель командира 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады подполковник Александр Пушечников отметил, что сирийская кампания продемонстрировала актуальность опыта, полученного еще во время Великой Отечественной: в армии снова появились специализированные подразделения штурма и разграждения, «заточенные» под бой в хорошо укрепленном городе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #иг #исламскоегосударство
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